Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, кое-где россияне будут создавать иллюзию активизации войск.

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Чего следует ожидать

Александр Коваленко объяснил, что о наступательных возможностях врага следует говорить в контексте Бахмутского, Авдеевского и Угледарского направлений. Они приоритетны для российских оккупантов.

"Они накопили там ресурс достаточный для этого", – подчеркнул он.

По его мнению, исключением является район Угледара. Из-за желания быстро захватить территорию враг практически нивелировал все те силы, которые имел там.

"Этот потенциал был в два раза больше, чем в ноябре 2022 года, когда они пытались также, используя свою морскую пехоту, оккупировать Угледар", – рассказал он.

Коваленко сосредоточил внимание, что сейчас можно говорить о временной паузе в этом направлении.

Ближе к 24 февраля они существенно активизируют свои деяния по всей полосе фронта, но не по всей полосе фронта общемасштабно, а только в каждом плацдарме на какой-то локации,

– прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Речь идет о Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Александр Коваленко объяснил, что готовит враг к 24 февраля: смотрите видео

Что готовят россияне

Александр Коваленко рассказал, что россияне планируют на некоторых участках только имитировать наступательные действия, а на некоторых действительно продвигаться вперед.

Донецкая область: Бахмут, Авдеевка, Угледар. Луганщина: самые опасные локации Сватово и Кременная – именно из них может происходить наступление,

– подчеркнул он.

По его мнению, что касается Запорожской области, то там, скорее всего, до 24 февраля будет имитация активизации сил в направлении Орехового и Гуляйполя.

Кроме этого, не следует выбрасывать тот факт, что оккупанты смогут к годовщине начала полномасштабного вторжения накопить и очередной боекомплект для ракетного удара по территории Украины.

"Они могут даже это одновременно сделать: и удары, и активизацию всех наступательных действий", – объяснил он.

Однако у России нет ресурса для того, чтобы осуществлять наступательные действия ни в направлении северного плацдарма, ни с территории Беларуси. Ибо на этих территориях отсутствует ударная группировка.

Как можно оценивать силы врага

Коваленко добавил, что потеря техники россиянами во время противостояния с ВСУ очень болезненна для них из-за дефицита вооружения.

У них серьезные проблемы именно с обеспечением подразделений необходимой штатной комплектацией техники,

– подчеркнул он.

По его мнению, причина поражения оккупантов на определенных участках фронта заключается именно в недостатке техники.

"Возле Угледара такие большие потери, потому что не хватало артиллерии, которая не могла осуществлять полноценную поддержку подразделений, а подразделения не имели достаточного количества штатной комплектации", – сосредоточил внимание он.

Александр Коваленко объяснил, что нехватка средней и легкой бронированной техники у врага влияет на гибель личного состава.

Потери врага: основное