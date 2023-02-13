Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com. Новый палаточный лагерь рядом с полигоном "Погоново" был построен не раньше 25 января.
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Россияне накапливают силы недалеко от Воронежа
Судя по спутниковым снимкам сервиса Planet.com, новый палаточный лагерь рядом с полигоном "Погоново" был построен не ранее 25 января. Процесс строительства лагеря можно проследить по снимкам за 30 января, а также за 1 и 7 февраля.
– говорится в сообщении.
Судя по кадрам, на полигоне обустроили десятки палаток.
Вблизи Воронежа появился палаточный лагерь / Фото Planet.com
Как Россия использует полигон
Российская армия активно опрокидывала технику и личный состав на этот полигон накануне полномасштабного вторжения в Украину год назад.
В частности, здесь базировались части 1-й гвардейской танковой армии. Впоследствии, как сообщила украинская разведка, подразделения этой армии менее чем за месяц войны потеряли убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров, а также более 300 единиц техники.
Главное о ситуации на фронте и возможном обострении
- По данным Генштаба, несколько недель оккупанты пытаются наступать на Купянском направлении.
- Военные разведки фиксируют скопление вражеской техники на Купянском направлении у границ с Луганщиной. Оккупанты усиливают обстрелы вдоль границы и линии фронта.