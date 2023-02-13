Два фото, датированных 8 февраля, опубликовали сегодня, 13 февраля. На них видна бронетехника, расположенная вдоль лесополосы к Юго-востоку от Угледара.

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  • Первое фото: районы интенсивного артиллерийского обстрела полей к югу от Угледара в районе села Павловка.


На фото видны следы от интенсивных артиллерийских обстрелов.

  • Второе и третье фото: очевидно, российские танки и бронетехника вдоль полос деревьев в полях юго-восточнее Угледара, а также в жилых районах в Кирилловке.


Разбитая российская техника возле Угледара / Фото Maxar


Заброшенная техника россиян / Фото Maxar

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Кратко о провале россиян возле Угледара

  • В ISW считают, что провал штурма под Угледаром вызвал новую волну критики военного командования государства-агрессорки.
  • ВСУ устроили засаду на пути выдвижения танкового подразделения кафиров. Речь идет о базирующейся во Владивостоке 155-й бригаде морской пехоты.
  • Тогда в Сети появились кадры разбитой техники кафиров после их неудачного штурма.
  • Британские разведчики сообщили, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабной войны.