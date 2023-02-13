Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что, кроме того, они получают поддержку от артиллерии и авиации регулярной армии.

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По его словам, владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину присуще хвастовство – в предыдущие месяцы они даже показывали свои вертолеты, какие-то пушки. Но это было сделано для того, чтобы показать свою значимость и силу.

"Главная сила, которая сопровождает "вагнеровцев" огнем, это регулярные войска. И также там есть мотострелковые подразделения", – отметил спикер.

Враг использует авиацию осторожно

Он отметил, что с начала года оккупанты меньше использовали авиацию, а сейчас по возможности они также используют штурмовую авиацию – это Су-25 или разные типы армейской авиации от Ми-8 и Ми-24 до Ка-52.

Они используют ее там, где имеют разведданные или видеонаблюдения – там, где есть минимальный риск поражения системами ПВО или в данный момент нет нашей истребительной авиации,

– подчеркнул Череватый.

По его словам, оккупанты выпускают неуправляемые ракеты и сразу разворачиваются и уходят. Когда вражеские самолеты оказываются, мы их сразу сбиваем.

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Бахмутское направление – эпицентр агрессивных действий врага

"Также уже много месяцев продолжаются стрелковые столкновения. Враг пытается действовать малыми группами и подобраться к нашему переднему краю, чтобы развязать ближний бой. Мы максимально пытаемся его встретить. Но за счет интенсивности этих групп, они входят в стрелковые бои, – рассказал представитель Восточной группировки ВСУ.

Он отметил, что динамика потерь врага очень велика. Сегодня убитыми – 116 человек, 135 – раненых – только на Бахмутском отрезке. Вчера потери были еще больше.

"Бахмутское направление – это эпицентр агрессивных, атакующих действий врага", – подчеркнул Сергей Череватый.

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