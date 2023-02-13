Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. В частности, захватчики потерпели поражение во время попытки штурма Угледара.

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Там украинские защитники уничтожили большое количество российских оккупантов и вражеской техники. В то же время враг продолжает атаковать в районе Бахмута.

"Вагнеровская пехота боеспособнее, чем регулярная армия"

По словам Поповича, нужно разделять силы, идущие в наступление на Бахмут и Угледар.

Бахмут атакуют вагнеровцы. Чем дальше, тем больше кажется, что вагнеровская пехота боеспособнее, чем регулярная российская армия,

– отметил военный обозреватель.

Это объясняется многими причинами. Самая главная из них – наемников ЧВК "Вагнера" никто особо не считает. Руководство может бросать вагнеровцев в бой, как ему вздумается.

"Дисциплина в ЧВК "Вагнера" поддерживается достаточно жесткими методами. Тех, кто не хочет наступать, уничтожают кувалдами или топорами", – рассказал Попович.

Денис Попович рассказал о событиях возле Бахмута и Угледара: смотрите видео

"Секрет" продвижения вагнеровцев у Бахмута

По словам военного обозревателя, при таких обстоятельствах у вагнеровцев выбор невелик.

Или они идут в бой и пытаются выжить во время наступления.

Или же их гарантированно убивают за то, что они сопротивляются и не хотят идти в атаку.

"Страх смерти гонит вагнеровцев вперед. К сожалению, благодаря этому они достигают тактического продвижения на Бахмутском направлении", – объяснил Попович.

Некомпетентность российского руководства

Что касается Угледара, то там ситуация во вражеских силах совсем другая.

"Невозможно таким образом (как ЧВК "Вагнера" – 24 Канал) построить наступление всей российской армии. Так невозможно "мотивировать" мобилизованных. И тем более – регулярную армию и контрактников", – сказал Попович.

Военный обозреватель считает, что отсутствие дисциплины и компетентности российских военных приводит к таким ситуациям, как под Угледаром.

К счастью для наших защитников, то, что сейчас происходит под Угледаром со стороны российской армии – следствие полной некомпетентности российского командования,

– заметил Попович.

Он добавил, что отсутствие боевых умений продемонстрировали те же офицеры российской армии, которые осенью 2022 года атаковали Павловку – село на подступах к Угледару. Тогда российские военкоры также били тревогу из-за того, что оккупационное войско стремительно теряет военных при попытке наступления.

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