По данным нидерландского OSINT-проекта, говорится о потерях россиян в течение 8 – 10 февраля.
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Что известно о потерях россиян
Россия потеряла 103 единицы техники, включая 36 танков, за три дня наступления на Авдеевку и Угледар,
– заявили в проекте.
Военный аналитик мониторинговой группы Якуб Яновский опубликовал список техники, которую потеряла Россия.
Техника, которую потеряла Россия на войне в Украине буквально через несколько дней
Аналитики считают, что такое количество утраченной техники свидетельствует о неудачных штурмах Угледара и Авдеевки.
Относительно потерь в целом специалисты посчитали, что Россия на войне в Украине потеряла 9 189 единиц различного вооружения, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другую технику.