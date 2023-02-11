По данным нидерландского OSINT-проекта, говорится о потерях россиян в течение 8 – 10 февраля.

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Что известно о потерях россиян

Россия потеряла 103 единицы техники, включая 36 танков, за три дня наступления на Авдеевку и Угледар,

– заявили в проекте.

Военный аналитик мониторинговой группы Якуб Яновский опубликовал список техники, которую потеряла Россия.

Техника, которую потеряла Россия на войне в Украине буквально через несколько дней

Аналитики считают, что такое количество утраченной техники свидетельствует о неудачных штурмах Угледара и Авдеевки.

Относительно потерь в целом специалисты посчитали, что Россия на войне в Украине потеряла 9 189 единиц различного вооружения, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другую технику.