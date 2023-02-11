Об этом стало известно благодаря разговоре русского военного, которую удалось перехватить украинской разведке. Оккупант сообщил, как россияне списывают своих же.
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8 оккупантов погибли
По его словам, российские саперы прочищали дорогу для танка и случайно взорвали дом, где находились 15 солдат. Сразу семеро русских солдат погибли и еще 8 получили ранения.
В результате смерти россиян, как говорит оккупант на перехваченном разговоре, списали на то, что их взорвали ВСУ.
Перехвачен разговор оккупанта: видео
Оккупант жалуется из-за ситуации на фронте
Во время разговора российский военный отрицательно высказывался о командировах, которых назвал "недоумками". По его словам, они отправили военных насмерть.
Он жалуется, что в бою обещанного прикрытия минометами, АГС и танками не произошло. В итоге оккупанты получили тяжелые ранения.
Также он посетовал, что эвакуация, как обычно, происходит далеко от них. При этом оккупант с сарказмом сказал, что командиров не накажут, а наоборот медали дадут.
Потери России в войне против Украины
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11 февраля в Украине ликвидировано около 136 880 оккупантов. Причем в Генштабе не приводят данных о раненых оккупантов.
- Сейчас наибольшие потери Россия терпит под Бахмутом и Угледаром. На этих направлениях войска России пытаются наступать большими силами, однако терпят неудачи, а затем и потери.
- Лоуренс Фридман, почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона, рассказал, что Россия разработала тактику использования своих солдат в качестве дешевого ресурса. Это позволяет оккупантам выявлять позиции украинских военных. Однако эта тактика не дальновидна.