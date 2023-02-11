Об этом стало известно благодаря разговоре русского военного, которую удалось перехватить украинской разведке. Оккупант сообщил, как россияне списывают своих же.

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8 оккупантов погибли

По его словам, российские саперы прочищали дорогу для танка и случайно взорвали дом, где находились 15 солдат. Сразу семеро русских солдат погибли и еще 8 получили ранения.

В результате смерти россиян, как говорит оккупант на перехваченном разговоре, списали на то, что их взорвали ВСУ.

Перехвачен разговор оккупанта: видео

Оккупант жалуется из-за ситуации на фронте

Во время разговора российский военный отрицательно высказывался о командировах, которых назвал "недоумками". По его словам, они отправили военных насмерть.

Он жалуется, что в бою обещанного прикрытия минометами, АГС и танками не произошло. В итоге оккупанты получили тяжелые ранения.

Также он посетовал, что эвакуация, как обычно, происходит далеко от них. При этом оккупант с сарказмом сказал, что командиров не накажут, а наоборот медали дадут.

Потери России в войне против Украины