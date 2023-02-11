Про це стало відомо завдяки розмові російського військового, яку вдалося перехопити українській розвідці. Окупант повідомив, як росіяни списують своїх же.

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8 окупантів загинуло

За його словами, російські сапери прочищали дорогу для танка і випадково підірвали будинок, де було 15 солдатів. Відразу семеро російських солдатів загинуло та ще 8 отримати поранення.

У підсумку смерті росіян, як каже окупант на перехопленій розмові, списали на те, що їх підірвали ЗСУ.

Перехоплена розмова окупанта: відео

Окупант скаржиться через ситуацію на фронті

Під час розмови російський військовий негативно висловлювався про командирів, яких назвав "недоумками". За його словами, вони відправили військових на смерть.

Він жаліється, що під час бою обіцяного прикриття мінометами, АГС та танками не відбулося. У підсумку окупанти отримали важкі поранення.

Також він поскаржився, що евакуація, як завжди, відбувається далеко від них. При цьому окупант із сарказмом сказав, що командирів не покарають, а навпаки медалі дадуть.

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