У новому перехопленні від ГУР окупант бідкається на міцні укріплення української армії. За словами росіянина, він перебуває неподалік Лиману.
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Окупант скаржиться на міцність укріплень ЗСУ
Росіянин жаліється, що укріплення української армії не можуть пробити навіть винищувачі.
Літаки й К-52 залетять, відх*ярять – хоч би х*й! Вони одразу бетономішалку приганяють, заливають і далі воюють, нах*й. У них місто під землею!
– дивується окупант.
️ За його словами, на годину атаки ЗСУ можуть вщухнути, проте потім вони розпочинаються з новою силою.
"Окопи, нах*й, по 2,5 метра бетоном залиті – не можуть пробити, нах*й. Вискочать із мінометами, танки вийдуть, відх*ярять і знову всередину сховали, а наші пробити не можуть", – бідкається загарбник.
Дивіться відео, як окупант скаржиться знайомому
Втрати Росії через війну: головне
- З 24 лютого 2022 року безповоротні втрати особового складу Росії склали вже 135 740 осіб. Цифра щоденних вбитих росіян наближається в середньому до 1000. Такі ж числа були в перші дні повномасштабного вторгнення.
- Путінська армія поспішає із наступом, адже розуміє, що скоро Україна отримає нову техніку для демілітаризації загарбників.
- У ліквідації окупантів ЗСУ допомагають самі ж росіяни. Вони страчують своїх військових-зеків з ПВК "Вагнера". Ексув'язнені почали відмовлятись воювати, за що їх вбивають, щоб придушити протести.