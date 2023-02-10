У новому перехопленні від ГУР окупант бідкається на міцні укріплення української армії. За словами росіянина, він перебуває неподалік Лиману.

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Окупант скаржиться на міцність укріплень ЗСУ

Росіянин жаліється, що укріплення української армії не можуть пробити навіть винищувачі.

Літаки й К-52 залетять, відх*ярять – хоч би х*й! Вони одразу бетономішалку приганяють, заливають і далі воюють, нах*й. У них місто під землею!

– дивується окупант.

️ За його словами, на годину атаки ЗСУ можуть вщухнути, проте потім вони розпочинаються з новою силою.

"Окопи, нах*й, по 2,5 метра бетоном залиті – не можуть пробити, нах*й. Вискочать із мінометами, танки вийдуть, відх*ярять і знову всередину сховали, а наші пробити не можуть", – бідкається загарбник.

Дивіться відео, як окупант скаржиться знайомому

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