Про це 24 Каналу розповів Владислав Селезньов – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт. Він пояснив, яка ситуація на фронтах та чому окупанти не зможуть досягнути своєї мети.

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Чому російська армія поспішає з наступом

Полковник ЗСУ наголосив, що путінська армія зараз поспішає з двох причин:

по-перше, розуміє, що десь в середині березня ЗСУ отримають нову допомогу від партнерів, зокрема бронемашини, які значно посилять наші оборонні позиції та допоможуть у контрнаступі;

по-друге, почнеться весняна відлига, українські поля та степи перетворяться в суцільну багнюку, а тому окупанти не зможуть активно використовувати бронетехніку.

"Вікно можливостей" для путінської армії – це найближчі 3 чи 4 тижні. Саме тому вони так поспішають з наступом,

– припускає Селезньов.

Яка тактика росіян допомагає їх нищити

Військовий експерт наголосив, що коли всі кажуть, що Путін ось-ось розпочне повномасштабний наступ, то він пояснює, що за останні кілька днів втрати ворога значно перевищують позначку у 700 окупантів щодоби.

Це відбувається через те, що Путін продовжує реалізовувати тактику піхотно-артилерійських штурмів, вони масштабовані і відбуваються фактично на 5 ділянках фронту. Саме через це путінська армія несе шалені втрати,

– заявив Селезньов.

Довідка! За добу, 6 лютого, українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. А за минулу добу ЗСУ знищили ще 910 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 134 100 військових.

Водночас, він додає, що Росія все одно немає територіальних здобутків. "В період з липня 2022 року по січень 2023 року єдиний "успіх" росіян – знищений вщент Соледар", – зауважив військовий експерт.

За його словами, все інше – це місцеві бої, в окупантів є просування вперед на кілька метрів за тиждень.

Окупанти не зможуть захопити Донецьку та Луганську області

Полковник пояснив, що на тих напрямках, де є чітка взаємодія між підрозділами ЗСУ, у ворога немає шансів прорвати оборону, щоразу окупанти змушені відступати.

"Що стосується напрямку біля Часового Яру, то там вже працює "географія" на нашу користь. Наші військові отримали певні переваги завдяки рельєфу місцевості – там є природні перепони для просування путінської армії", – підсумував Селезньов.

На його думку, плани окупантів – до початку березня захопити Донецьку та Луганську області – це щось зі сфери фантастики.

Якщо 4 місяці поспіль штурмові загони ПВК "Вагнер" намагалися взяти Соледар, то за три тижні бойових дій повністю взяти під контроль ці дві області – нереально,

– вважає військовий експерт.

Водночас, як наголосив полковник ЗСУ, українська армія набуває досвіду, отримує необхідне озброєння від партнерів та готується до контрнаступу та звільнення всієї території України.

До слова, радник ЗСУ заявив Financial Times, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів, тобто до 15 лютого, що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 лютого заявив, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.