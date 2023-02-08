Об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – полковник запаса ВСУ, военный эксперт. Он объяснил, какая ситуация на фронтах и почему оккупанты не смогут достичь своей цели.

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Почему российская армия спешит с наступлением

Полковник ВСУ подчеркнул, что путинская армия сейчас спешит по двум причинам:

во-первых, понимает, что где-то в середине марта ВСУ получат новую помощь от партнеров, в частности, бронемашины, которые значительно усилит наши оборонные позиции и помогут в контрнаступлении;

во-вторых, начнется весенняя оттепель, украинские поля и степи превратятся в сплошную грязь, а потому оккупанты не смогут активно использовать бронетехнику.

"Окно возможностей" для путинской армии – это ближайшие 3 или 4 недели. Именно поэтому они так спешат с наступлением,

– предполагает Селезнев.

Какая тактика россиян помогает их уничтожать

Военный эксперт подчеркнул, что когда все говорят, что Путин вот-вот начнет полномасштабное наступление, он объясняет, что за последние несколько дней потери врага значительно превышают отметку в 700 оккупантов ежесуточно.

Это происходит потому, что Путин продолжает реализовывать тактику пехотно-артиллерийских штурмов, они масштабированы и происходят фактически на 5 участках фронта. Именно поэтому путинская армия несет безумные потери,

– заявил Селезнев.

Справка! За сутки, 6 февраля, украинские воины ликвидировали 1030 русских захватчиков. А за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 910 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 134 100 военных.

В то же время он добавляет, что Россия все равно не имеет территориальных достижений. "В период с июля 2022 года по январь 2023 года единственный "успех" россиян – уничтожен до основания Соледар", – отметил военный эксперт.

По его словам, все остальное – это местные бои, у оккупантов есть продвижение вперед на несколько метров в неделю.

Оккупанты не смогут захватить Донецкую и Луганскую области

Полковник пояснил, что на тех направлениях, где есть четкое взаимодействие между подразделениями ВСУ, у врага нет шансов прорвать оборону, каждый раз оккупанты вынуждены отступать.

"Что касается направления у Временного Яра, то там уже работает "география" в нашу пользу. Наши военные получили определенные преимущества благодаря рельефу местности – там есть естественные препятствия для продвижения путинской армии", – подытожил Селезнев.

По его мнению, планы оккупантов – к началу марта захватить Донецкую и Луганскую области – это что-то из сферы фантастики.

Если 4 месяца подряд штурмовые отряды ППК "Вагнер" пытались взять Соледарь, то за три недели боевых действий полностью взять под контроль эти две области – нереально,

– считает военный эксперт.

В то же время, как отметил полковник ВСУ, украинская армия приобретает опыт, получает необходимое вооружение от партнеров и готовится к контрнаступлению и освобождению всей территории Украины.

К слову, советник ВСУ заявил Financial Times, что Россия намерена начать наступление в течение следующих 10 дней, то есть до 15 февраля, что позволит российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков. Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля заявил, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.