За добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.
До теми Ще понад 800 окупантів відправились на той світ: втрати ворога на 6 лютого
Втрати окупантів у техніці станом на 7 лютого
- танків – 3 245;
- бойових броньованих машин – 6 443;
- артилерійських систем – 2 232;
- РСЗВ – 461;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
- спеціальної техніки – 208.
Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ
ЗСУ нищать ворога: останні новини
- Окупанти продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах і, намагаючись там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи за минулу ніч.
- У тимчасово захопленій Новій Каховці сталась масштабна пожежа. За попередніми даними, українські захисники поцілили у ворожий склад з боєприпасами.
- До речі, у морзі Нової Каховки стався аншлаг. Бійці ЗСУ знищили чималу кількість бронетехніки та автівок, боєприпаси та вантажівки із забезпеченням для цілого батальйону російських військ. Крім того, було ліквідовано майже весь офіцерський склад, який займався координацією оборони правобережжя Херсонщини в Олешківських пісках.
- Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
- А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.
- Таким чином, окупанти продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними ворог облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили загарбників, а цивільних пацієнтів – перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха.