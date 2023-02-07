За добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

До теми Ще понад 800 окупантів відправились на той світ: втрати ворога на 6 лютого

Втрати окупантів у техніці станом на 7 лютого

танків – 3 245;

бойових броньованих машин – 6 443;

артилерійських систем – 2 232;

РСЗВ – 461;

засобів ППО – 227;

літаків – 294;

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;

спеціальної техніки – 208.



Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ

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