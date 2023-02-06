Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, Південь залишається пріоритетом Росії.

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Гуменюк каже, що на цьому напрямку зосереджені досить потужні сили ворога. Росіяни продовжують вести розвідку та аеророзвідку, у тому числі з використанням човнів, які вони відібрали у місцевого населення.

Вони продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах і, намагаючись там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч,

– каже Гуменюк.

Вона також зазначила, що на боці України ще й природа. У Чорному морі перебуває усього 5 ворожих суден. Мовиться про кораблі забезпечення, а також розвідники. Причому, ворог продовжує заводити їх на базу, адже дме потужний вітер, а також здіймаються чималі хвилі.

Що стосується Азовського моря, то там спостерігається шторм у 2-3 бали. Тож жодного судна російських загарбників в акваторії не спостерігається взагалі.

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