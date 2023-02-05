Так вважає речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

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Які висновки аналітиків

Гуменюк зауважила, що військовому керівництву відомо про плани ворога і про переміщення техніки. Однак більшість аналітиків кажуть про те, що потужностей росіян не вистачить, аби захопити Запорізьку область до кінця зими.

Речниця заявила, що скупчення сил та техніки ворога на Запорізькому напрямку та у Маріуполі може свідчити про те, що загарбникам необхідне підсилення на Сході.

Сили оборони, за її словами, готові на всіх напрямках. Керівництво усвідомлювало, що підготовка на Запорізькому напрямку буде досить потужна і готувало свої резерви і свої сили саме до такого розвитку події.

Далекобійні ракети дадуть змогу розпочати контрнаступ

Гуменюк каже, що зараз російська розвідка більше намагається вишукувати українську ППО та об'єкти критичної інфраструктури, аніж розміщення військових підрозділів.

Вона також додала, що коли ЗСУ отримають далекобійні ракети, то бійці зможуть самостійно вирішувати, куди їх направляти. Цікаво, що ці ракети, навіть не наблизившись до території України, вже ламають моральний дух окупантів.

Очевидно, що далекобійні ракети дадуть змогу розпочати контрнаступ на Кримському напрямку. Адже саме в отриманні такої зброї і полягає початок активних бойових дій, каже Гуменюк.

Ці ракети зможуть досягати пунктів прийняття рішень окупантів, які розташовані на значній відстані. Загарбники, за словами Гуменюк, зрозуміють, що їхній тил – це передова.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 5 лютого ЗСУ вже ліквідували 131 290 загарбників. Тільки за минулу добу знешкодили щонайменше 700 окупантів.

Втрати у техніці: