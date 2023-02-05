Так считает пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом она заявила в эфире телемарафона.
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Какие выводы аналитиков
Гуменюк отметила, что военному руководству известно о планах врага и о перемещении техники. Однако большинство аналитиков говорят о том, что мощности россиян не хватит, чтобы захватить Запорожскую область до конца зимы.
Спикер заявила, что скопление сил и техники врага на Запорожском направлении и в Мариуполе может свидетельствовать о том, что захватчикам необходимо усиление на Востоке.
Силы обороны, по ее словам, готовы по всем направлениям. Руководство отдавало себе отчет, что подготовка на Запорожском направлении будет достаточно мощной и готовила свои резервы и свои силы именно к такому развитию события.
Дальнобойные ракеты позволят начать контрнаступление
Гуменюк говорит, что сейчас российская разведка больше пытается выискивать украинскую ПВО и объекты критической инфраструктуры, чем размещение военных подразделений.
Она также добавила, что когда ВСУ получат дальнобойные ракеты, бойцы смогут самостоятельно решать, куда их направлять. Интересно, что эти ракеты, даже не приблизившись к территории Украины, уже ломают моральный дух оккупантов.
Очевидно, что дальнобойные ракеты позволят начать контрнаступление на Крымском направлении. Ведь именно в получении такого оружия и начало активных боевых действий, говорит Гуменюк.
Эти ракеты смогут достигать пунктов принятия решений оккупантов, находящихся на значительном расстоянии. Захватчики, по словам Гуменюк, поймут, что их тыл – это передовая.
Актуальные потери оккупантов
По состоянию на 5 февраля ВСУ уже ликвидировали 131 290 захватчиков. Только за минувшие сутки обезвредили по меньшей мере 700 оккупантов.
Потери в технике:
- танков – 3220;
- боевых бронированных машин – 6405;
- артиллерийских систем – 2 226;
- РСЗО – 460;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796 кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5091;
- специальной техники – 203.