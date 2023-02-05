Так считает пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом она заявила в эфире телемарафона.

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Какие выводы аналитиков

Гуменюк отметила, что военному руководству известно о планах врага и о перемещении техники. Однако большинство аналитиков говорят о том, что мощности россиян не хватит, чтобы захватить Запорожскую область до конца зимы.

Спикер заявила, что скопление сил и техники врага на Запорожском направлении и в Мариуполе может свидетельствовать о том, что захватчикам необходимо усиление на Востоке.

Силы обороны, по ее словам, готовы по всем направлениям. Руководство отдавало себе отчет, что подготовка на Запорожском направлении будет достаточно мощной и готовила свои резервы и свои силы именно к такому развитию события.

Дальнобойные ракеты позволят начать контрнаступление

Гуменюк говорит, что сейчас российская разведка больше пытается выискивать украинскую ПВО и объекты критической инфраструктуры, чем размещение военных подразделений.

Она также добавила, что когда ВСУ получат дальнобойные ракеты, бойцы смогут самостоятельно решать, куда их направлять. Интересно, что эти ракеты, даже не приблизившись к территории Украины, уже ломают моральный дух оккупантов.

Очевидно, что дальнобойные ракеты позволят начать контрнаступление на Крымском направлении. Ведь именно в получении такого оружия и начало активных боевых действий, говорит Гуменюк.

Эти ракеты смогут достигать пунктов принятия решений оккупантов, находящихся на значительном расстоянии. Захватчики, по словам Гуменюк, поймут, что их тыл – это передовая.

Актуальные потери оккупантов

По состоянию на 5 февраля ВСУ уже ликвидировали 131 290 захватчиков. Только за минувшие сутки обезвредили по меньшей мере 700 оккупантов.

Потери в технике: