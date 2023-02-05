Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, вражеская корабельная группировка в Черном море резко сократилась. Об этом она заявила во время телемарафона, передает 24 Канал.
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Погода сорвала планы врага
По ее словам, в Черном море находится всего 5 вражеских судов. Речь идет о кораблях снабжения, а также разведчиках. Причем враг продолжает заводить их на базу, ведь дует мощный ветер, а также поднимаются немалые волны.
Что касается Азовского моря, то там наблюдается шторм в 2 – 3 балла. Так что ни одного судна российских захватчиков в акватории не наблюдается вообще.
Погода существенно вмешалась в планы врага,
– подчеркнула она.
В то же время она заметила, что враг не оставляет намерений нанести ракетные удары. Об этом свидетельствуют взлеты МиГ-31К с "Кинжалами", а также самолетов ДРЛО А50-У. Вся эта "братия" оккупантам нужна, чтобы они могли определить, где расположены наши системы ПВО.
Мы же напомним, что во время взлета МиГ-31К, являющихся ракетоносителями "Кинжалов", воздушные тревоги раздаются по всей Украине. Системы противовоздушной обороны, имеющиеся в нашей стране, не позволяют сбивать такие ракеты. Так что угроза существует в каждом уголке. А это значит, что ни в коем случае не игнорируйте сирены и оставайтесь в укрытиях до их отбоя.
Заметим, что враг атакует не только крылатыми ракетами. Он ежедневно обстреливает города ракетами типа С-300. К сожалению, одну из таких атак утром совершили оккупанты по Харькову.
В Харькове 5 февраля был прилет
- Известно, что около 08:20 российские военные нанесли удар по Харькову. Сначала воздушная тревога раздалась в городе и области, а затем распространилась на соседние.
- Впоследствии поступила информация, что прилет был зафиксирован в Киевском районе города. Предварительно известно, что оккупанты выпустили сразу две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области. Одна из них попала в 5-этажное сооружение вуза и нанесла серьезные разрушения. Ранение получил охранник.
- Вторая ракета россиян попала недалеко от жилого дома. В результате ранения получили трое жителей: 58-летний мужчина, две женщины 54 и 83 лет.