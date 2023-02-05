Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, вороже корабельне угруповання у Чорному морі різко скоротилося. Про це вона заявила під час телемарафону, передає 24 Канал.
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Погода зірвала плани ворога
За її словами, у Чорному морі перебуває усього 5 ворожих суден. Мовиться про кораблі забезпечення, а також розвідники. Причому, ворог продовжує заводити їх на базу, адже дме потужний вітер, а також здіймаються чималі хвилі.
Що стосується Азовського моря, то там спостерігається шторм у 2 – 3 бали. Тож жодного судна російських загарбників в акваторії не спостерігається взагалі.
Погода суттєво втрутилася у плани ворога,
– наголосила вона.
Водночас вона зауважила, що ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів. Про це свідчать зльоти МіГ-31К з "Кинджалами", а також літаків ДРЛО А50-У. Уся ця "братія" окупантам потрібна, щоб вони могли визначити, де розташовані наші системи ППО.
Ми ж нагадаємо, що під час зльоту МіГ-31К, які є ракетоносіями "Кинджалів", повітряні тривоги лунають по всій Україні. Системи протиповітряної оборони, наявні у нашій країні, не дозволяють збивати такі ракети. Тож загроза існує у кожному куточку. А це означає, що ні в якому разі не ігноруйте сирени та залишайтеся в укриттях до їхнього відбою.
Зауважимо, що ворог атакує не лише крилатими ракетами. Він чи не щодня обстрілює міста ракетами типу С-300. На жаль, одну з таких атак зранку здійснили окупанти по Харкову.
У Харкові 5 лютого був приліт
- Відомо, що близько 08:20 російські військові завдали удару по Харкову. Спочатку повітряна тривога пролунала в місті й області, а потім поширилася на сусідні.
- Згодом надійшла інформація про те, що приліт зафіксували у Київському районі міста. Попередньо відомо, що окупанти випустили відразу дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області. Одна з них влучила у 5-поверхову споруду вишу та завдала серйозних руйнувань. Поранень зазнав охоронець.
- Друга ракета росіян влучила неподалік житлового будинку. Внаслідок цього поранень зазнали троє мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки 54 і 83 років.