Якщо ви почули сирени – негайно прямуйте в укриття. Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних.

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У Білорусі підняли носій гіперзвукових ракет

Станом на 16:52 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Крім того, з 4 квітня 2022 року безперервна тривога лунає в Луганській області, а з 11 грудня – у тимчасово окупованому Криму.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з аеродрому Мачулищі злетів російський МіГ-31К – носій гіперзвукових ракет "Кинджал". Ці ракети гіперзвукові, тож сили української ППО не мають засобів для ефективної протидії. Через це тривогу оголошують по всій державі.

Часто такі польоти відбуваються без ракетних запусків, однак є винятки. Наприклад, ворог атакував цими ракетами під час масованого ракетного обстрілу 26 січня.

Однак варто пам'ятати, що ворог підступний і може будь-якої миті атакувати, тож не дозволяйте загарбникам приспати свою пильність – дотримуйтеся правил безпеки та перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.

Носіїв "Калібрів" у Чорному морі нема

Водночас з Чорного моря станом на 4 лютого загроз ракетних ударів немає. У ВМС України повідомили, що зараз на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, однак носіїв крилатих ракет "Калібр" серед них немає. Ще один військовий корабель росіян присутній в Азовському морі.

Носії крилатих ракет росіян зараз перебувають у Середземному морі. Серед 10 кораблів, "Калібри" переносять 5 суден із загальним залпом 72 ракети. Однак ворог не атакує звідти, а носії ракет не можуть увійти в Чорне море, адже Туреччина, яка є членом НАТО, не пускає їх через свої протоки.