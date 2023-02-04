Из-за активности российской авиации в Беларуси в считанные минуты по всей стране объявили воздушную тревогу. Всеукраинская тревога продолжалась более 40 минут.

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В Беларуси подняли носитель гиперзвуковых ракет

По состоянию на 16:52 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, с 4 апреля 2022 года непрерывная тревога раздается в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 17.37 в большинстве регионов объявили отбой тревоги.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" о 16:41 с аэродрома Мачулищи взлетел российский МиГ-31К – носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал". Эти ракеты гиперзвуковые, поэтому силы украинского ПВО не имеют средств для эффективного противодействия. Поэтому тревогу объявляют по всему государству.

Часто такие полеты проходят без ракетных запусков, однако есть исключения. К примеру, враг атаковал этими ракетами во время массированного ракетного обстрела 26 января.

Однако стоит помнить, что враг коварен и может в любой момент атаковать, поэтому не позволяйте захватчикам усыпить свою бдительность – соблюдайте правила безопасности и находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Носителей "Калибров" в Черном море нет

В то же время, с Черного моря по состоянию на 4 февраля угроз ракетных ударов нет. В ВМС Украины сообщили, что сейчас на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, однако носителей крылатых ракет "Калибр" среди них нет. Еще один военный корабль россиян находится в Азовском море.

Носители крылатых ракет россиян сейчас находятся в Средиземном море. Среди 10 кораблей "Калибры" переносят 5 судов с общим залпом 72 ракеты. Однако враг не атакует оттуда, а носители ракет не могут войти в Черное море, ведь Турция, являющаяся членом НАТО, не пускает их через свои проливы.