К этому призвал глава Харьковской ОВА. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге и не рискуйте собственными жизнями.

Читайте также Украине нужно 500 – 700 танков и развивать производство беспилотников: хронология 347 дня войны

Прилеты в центре Харькова

Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!,

– отметил Синегубов.

Впоследствии в сети сообщили, что в городе прогремели два мощных взрыва. Сначала было неизвестно, была ли это работа ПВО, или прилеты. К сожалению, позже последнее подтвердил глава ОВА.

Он отметил, что прилет был зафиксирован в центральной части города. По предварительной информации, говорится об очередной атаке ракетами типа С-300. Что касается пострадавших и разрушений, то соответствующая информация уточняется.

Позже дополнительными сведениями поделился мэр Игорь Терехов. Он отметил, что попадание зафиксировано в Киевском районе. По словам высокопоставленного чиновника, на месте уже работают сотрудники ГСЧС. Они занимаются разборкой завалов, а также проводят поисково-спасательную операцию.

Заметим, что после атаки по Харькову и области начали распространяться воздушные тревоги. Так что опасность обстрелов сохраняется также в других регионах нашего государства.

Где раздаются воздушные тревоги

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Полтавская;

Черкасская;

Кировоградская;

Донецкая;

Черниговская;

Сумская;

Луганская область.

В телеграм-канале monitor отметили, что сохраняется угроза применения врагом ОТРК или ЗРК. Напомним, что ракеты С-300 могут бить на расстояние 70 – 100 километров. Что касается ОТРК "Искандер", то ее ракеты с точки запуска могут преодолевать расстояние до 500 километров.

Заметим, что россияне вечером 1 февраля атаковали жилой дом в Краматорске ракетой "Искандер-К". В результате этого удара погибли 4 человека. Еще 2 удалось спасти из-под завалов. Травмы получили 18 мирных жителей.