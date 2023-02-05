К этому призвал глава Харьковской ОВА. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге и не рискуйте собственными жизнями.
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Прилеты в центре Харькова
Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!,
– отметил Синегубов.
Впоследствии в сети сообщили, что в городе прогремели два мощных взрыва. Сначала было неизвестно, была ли это работа ПВО, или прилеты. К сожалению, позже последнее подтвердил глава ОВА.
Он отметил, что прилет был зафиксирован в центральной части города. По предварительной информации, говорится об очередной атаке ракетами типа С-300. Что касается пострадавших и разрушений, то соответствующая информация уточняется.
Позже дополнительными сведениями поделился мэр Игорь Терехов. Он отметил, что попадание зафиксировано в Киевском районе. По словам высокопоставленного чиновника, на месте уже работают сотрудники ГСЧС. Они занимаются разборкой завалов, а также проводят поисково-спасательную операцию.
Заметим, что после атаки по Харькову и области начали распространяться воздушные тревоги. Так что опасность обстрелов сохраняется также в других регионах нашего государства.
Где раздаются воздушные тревоги
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Полтавская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Донецкая;
- Черниговская;
- Сумская;
- Луганская область.
В телеграм-канале monitor отметили, что сохраняется угроза применения врагом ОТРК или ЗРК. Напомним, что ракеты С-300 могут бить на расстояние 70 – 100 километров. Что касается ОТРК "Искандер", то ее ракеты с точки запуска могут преодолевать расстояние до 500 километров.
Заметим, что россияне вечером 1 февраля атаковали жилой дом в Краматорске ракетой "Искандер-К". В результате этого удара погибли 4 человека. Еще 2 удалось спасти из-под завалов. Травмы получили 18 мирных жителей.