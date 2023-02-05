Информацию о том, что происходит на фронте и в тылу, 24 Канал собрал дальше в материале.

Читайте также Из плена вернулись 116 защитников, Польша подтвердила визит Байдена: хронология 346 дня войны

03:04 Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украине следует больше развивать производство беспилотников на территории государства. Также известно, что в 2023 году планируется потратить на БПЛА около 20 миллиардов гривен.

02:35 В Киеве, Киевской и Днепропетровской области в воскресенье, 5 февраля, свет будут выключаться только в период с 16:00 до 20:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.

01:08 Народный депутат Федор Вениславский в интервью немецкому изданию объяснил, что Запад затянул с предоставлением Украине техники. Чтобы полностью освободить территорию, Украине нужно от 500 до 700 танков. В то же время, союзники обещают максимум 143 боевых танков.