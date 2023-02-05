Российское минобороны цинично заявило, что Киев якобы "намерен совершить масштабную провокацию" в Краматорске. Именно таким образом оккупанты часто анонсируют будущие атаки, чтобы обвинить в своих преступлениях украинскую сторону.

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Россияне анонсировали теракт в Краматорске

В России заявили, что Украина планирует подорвать наркологический и онкологический диспансер в Краматорске, а также первую городскую больницу. Мол, это намеренно хотят сделать, чтобы обвинить Россию в военном преступлении. Это уже не в первый раз, когда страна-террорист обвиняет Киев в своих запланированных атаках. Прежде всего, это делают для внутренней аудитории, чтобы показать доверчивым россиянам картинку в стиле: "а видите, мы же предупреждали, на что способен Киевский режим", ведь мировые лидеры и международные партнеры уже давно не верят во ложь Кремля.

Также террористы заявили, что "чтобы освещать запланированную провокацию", в город уже прибыли журналисты западных СМИ. Обратим внимание, что это очередная манипуляция, поскольку журналисты регулярно посещают прифронтовые территории и зоны боевых действий, чтобы демонстрировать миру лицо "русского мира".

По жилым домам бьет только Россия

Россияне разрушили в Донецкой области тысячи домов и сотни больниц. Точное количество погибших в результате атак подсчитать нереально, поскольку невозможно посчитать количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Однако это десятки тысяч убитых гражданских.

Относительно последних военных преступлений России – особую огласку получил удар российских сил по жилому многоэтажному дому в Краматорске 1 февраля. Оккупанты выпустили на четырехэтажку в центре города баллистическую ракету "Искандер-К". В результате атаки погибли 4 человека, более 20 получили ранения, 8 из которых госпитализировали в больницы. Дом почти полностью разрушен и количество жертв было бы значительно больше, если бы большинство его жителей заранее не эвакуировались в более безопасные города.

Днем 2 февраля россияне снова обстреляли Краматорск, попав в жилую застройку недалеко от предыдущего удара. Оккупанты сделали это намеренно, ведь знали, что идет спасательно-поисковая операция и на месте работают спасательные бригады, медики, полицейские. В результате этой атаки пострадали 6 человек. Спасатели из-за атаки прервали на время поисково-спасательную операцию.

Примечательно, что после попадания по дому 1 февраля в России заявили, что уничтожили там боекомплект ВСУ. Когда стало бессмысленно отрицать, что это нечто большее, чем обычный дом, пропагандисты сразу сменили риторику и стали говорить, что это сделали ВСУ.

Последние террористические атаки россиян:

Утром 5 февраля Россия нанесла удар по территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова. Одна ракета повредила центральный корпус, вторая привела к разрушениям в других корпусах. Также оккупанты ударили по старой улице в городе, попав под один из домов, в его фундамент.

14 января россияне нанесли удар ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре, один из подъездов полностью рухнул. Поисковые работы продолжались 3 дня, работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек, из которых шестеро детей. Известно, что в результате ракетного обстрела дома в Днепре погибли 46 человек, из которых 3 – это дети.