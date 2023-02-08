Тільки за минулу добу ворожі війська втратили 910 окупантів. Однак росіяни зазнають колосальних втрат і в техніці.
Зверніть увагу Шуба за чоловіка: вдовам ліквідованих окупантів компенсують смерть рідних одягом
Загарбники продовжують зазнавати колосальних втрат на війні з Україною. Станом на 8 лютого українським воїнам вдалося ліквідувати вже 134 100 окупантів.
Тільки за минулу добу ворожі війська втратили 910 окупантів. Однак росіяни зазнають колосальних втрат і в техніці.
Зверніть увагу Шуба за чоловіка: вдовам ліквідованих окупантів компенсують смерть рідних одягом