В новом перехвате от ГУР оккупант жалуется на крепкие укрепления украинской армии. По словам россиянина, он находится недалеко от Лимана.

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Оккупант жалуется на прочность укреплений ВСУ

Россиянин жалуется, что укрепление украинской армии не могут пробить даже истребители.

Самолеты и К-52 залетят, отх*ярят – хоть бы х*й! Они сразу бетономешалку пригоняют, заливают и дальше воюют, нах*й. У них город под землей!

– удивляется оккупант.

️ По его словам, на час атаки ВСУ могут утихнуть, однако потом они начинаются с новой силой.

"Окопы, нах*й, по 2,5 метра бетоном залиты – не могут пробить, нах*й. Выскочат с минометами, танки выйдут, отх*ярят и снова внутрь спрятали, а наши пробить не могут", – жалуется захватчик.

Смотрите видео, как оккупант жалуется знакомому

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