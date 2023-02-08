Об этом 24 Каналу рассказала основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Уже не раз сообщалось, что у вагнеровцев есть проблемы с живой силой. Ведь зеки теперь в основном отказываются идти гибнуть на войне против Украины.

К теме "Не все идиоты": почему уменьшилось количество желающих россиян идти в ЧВК Вагнера

Зэки начали бежать – появились казни

Как напомнила Романова, осенью 2022 года был пик набора заключенных в ЧВК Вагнера. Однако очень быстро они начали заканчиваться – кто-то погибал в боях против украинских военных, а многие оказались умнее и пошли сдаваться в плен.

Пригожин пытался осенью остановить массовые побеги, когда набрал много зеков. Они стали сдаваться в плен и убегать. Тогда и начались внесудебные казни. Кувалда – "символ" 2022 года в России,

– отметила Романова.

Понятно, что зэков не вдохновили такие внесудебные казни. Поэтому сейчас они пытаются все же отсидеть свои сроки в тюрьме и не гибнуть в Украине.

Романова рассказала о проблемах в ЧВК Вагнера: смотрите видео

Оккупанты из ЧВК Вагнера: последние новости