Об этом 24 Каналу рассказала основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Уже не раз сообщалось, что у вагнеровцев есть проблемы с живой силой. Ведь зеки теперь в основном отказываются идти гибнуть на войне против Украины.
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Зэки начали бежать – появились казни
Как напомнила Романова, осенью 2022 года был пик набора заключенных в ЧВК Вагнера. Однако очень быстро они начали заканчиваться – кто-то погибал в боях против украинских военных, а многие оказались умнее и пошли сдаваться в плен.
Пригожин пытался осенью остановить массовые побеги, когда набрал много зеков. Они стали сдаваться в плен и убегать. Тогда и начались внесудебные казни. Кувалда – "символ" 2022 года в России,
– отметила Романова.
Понятно, что зэков не вдохновили такие внесудебные казни. Поэтому сейчас они пытаются все же отсидеть свои сроки в тюрьме и не гибнуть в Украине.
Романова рассказала о проблемах в ЧВК Вагнера: смотрите видео
Оккупанты из ЧВК Вагнера: последние новости
- Верховная рада Украины одобрила постановление о признании ЧВК Вагнера международной преступной организацией. Поддержали эту идею более 300 народных депутатов. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что признание этой группировки террористической организацией – это еще один шаг к привлечению их к ответственности.
- Также 3 февраля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила о подозрении Евгению Пригожину. Он ответственен за тысячи военных преступлений.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что украинские военные активно уничтожают террористов из ЧВК Вагнера. При нынешней интенсивности утилизации вагнеровцев хватит еще на 6 – 9 месяцев.