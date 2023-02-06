Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Важное решение уже прокомментировали в ОП.

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"Уничтожить "Вагнер" как составляющую международного терроризма"

"Совет одобрил Постановление 8397 о признании частной военной компании "Вагнер". международной преступной организацией. За – 333 (народных депутата – 24 Канал)", – написал Железняк.

Между тем, за Постановление о признании российских ЧВК террористическими организациями поддержали еще больше парламентариев. В частности, 336.

Глава ОП отметил, что признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией – шаг к привлечению их к ответственности.

Готовимся уничтожить "Вагнер" как составляющую международного терроризма. Украина будет обращаться в суды государств-союзников, а также в дальнейшем это повлияет на конфискацию российских активов,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отметил, что в ВРУ приняли обращение к международным организациям и парламентам мира о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.

"Следующим этапом станет работа со всеми парламентами стран-партнеров, чтобы получить аналогичные решения по российским ЧВК в каждой из этих стран. Формируем группы адвокации этих решений по странам и будем следить за динамикой", – подчеркнул Арахамия.

Украина объявила подозрение главарю "вагнеровцев" Пригожину

Накануне, 3 февраля, генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила подозрение Евгению Пригожину. Руководитель ЧВК "Вагнера" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений.

Пригожин открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных.

Костин подчеркнул, что от ответственности также не уйдут и рядовые "вагнеровцы". Даже тех, кто уже бежал за границу.