Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Важливе рішення вже прокоментували в ОП.

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"Знищити "Вагнер" як складову міжнародного тероризму"

"Рада схвалила Постанову 8397 про визнання приватної військової компанії "Вагнер". міжнародною злочинною організацією . За – 333 (народних депутати – 24 Канал)", – написав Железняк.

Тим часом за Постанову про визнання російських ПВК терористичними організаціями підтримали ще більше парламентарів. Зокрема, 336.

Глава ОП зазначив, що визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією – крок до притягнення їх до відповідальності.

Готуємося знищити "Вагнер" як складову міжнародного тероризму. Україна буде звертатися до судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів,

– підкреслив Андрій Єрмак.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зазначив, до у ВРУ прийняли звернення до міжнародних організацій і парламентів світу щодо визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

"Наступним етапом стане робота зі всіма парламентами країн-партнерів, щоб отримати аналогічні рішення щодо російських ПВК у кожній із цих країн. Формуємо групи адвокації цих рішень по країнах і будемо стежити за динамікою", – підкреслив Арахамія.

Україна оголосила підозру ватажку "вагнерівців" Пригожину

Напередодні, 3 лютого, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Україна оголосила підозру Євгену Пригожину. Керівник ПВК "Вагнера" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів.

Пригожин відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля розв'язує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув'язнених.

Костін наголосив, що відповідальності також не уникнуть і пересічні "вагнерівці". Навіть тих, хто вже втік за кордон.