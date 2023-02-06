Оккупанты могут пойти в наступление сразу на трех направлениях. Об этом говорится в материале "Под знаком совы" на официальном сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Где именно может пойти в наступление враг

В январе разведка зафиксировала, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тысяч человек. В частности, для обеспечения проведения наступательных операций на Востоке и Юге Украины весной и летом 2023 года.

Соответствующий приказ о мобилизации 500 тысяч призывников в январе – это в дополнение к 300 тысячам мобилизованных в октябре 2022 года.

И это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну. Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, на Запорожье,

– отметили в ГУР.

В то же время на Херсонщине и в Крыму оккупанты будут вести оборону. По данным разведки, новая волна мобилизации в России будет продолжаться до двух месяцев. Однако реализация планов врага находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.

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