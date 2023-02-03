В частности, Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории нашего государства.

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Что известно о подозрении Пригожину

Руководитель этого НПК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он герой россии. Преступная "элита" террористического режима,

– подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

Также он заверил, что ответственности не уйдут и так называемые "рядовые вагнеровцы". Даже те, кто бежал за границу.

Костин отметил, что прокуроры уже провели допросы двух бойцов, которые находятся в ЕС. Кроме того, продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника НДС, который находится в Норвегии. В скором времени украинские правоохранители отправят соответствующий запрос о проведении следственных действий норвежским коллегам.

"Убежден, вместе с международными партнерами мы обеспечим всеобъемлющую ответственность как для каждого преступника, кто с оружием в руках пришел на нашу землю, так и для их покровителей, делающих бизнес на крови. Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии", – подчеркнул Костин.

Пригожину сообщили о подозрении / Фото Офиса Генпрокурора