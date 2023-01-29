Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны. Аналитики подчеркивают, что российская армия сдвигает наемников Пригожина на второй план.

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Вагнеровцев заменяют на ВС России

Военные эксперты отмечают, что с тех пор как вагнеровцы захватили Соледар, им не удалось добиться значительных успехов.

На опубликованных видеокадрах с места боев под Бахмутом отмечены боевые машины десанта БМД-4М – эту технику используют только российские воздушно-десантные войска, указывают эксперты. До этого минобороны России все чаще сообщает о том, что российские ВДВ действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года.

Также аналитики подчеркивают, что представители украинской стороны считают, что российское наступление на Бахмут еще не выдохлось.

ISW ранее оценивал наступление россиян на Бахмут как кульминацию. Мы продолжаем считать, что группа ПИК Вагнера вела атаки на пределы своих сил, но теперь, по нашей оценке, российские войска направляют туда регулярные подразделения для продолжения наступления.

– говорится в отчете ISW.

Пригожин осознает, что теряет влияние

Военные эксперты сообщают, что снижение зависимости кадровых российских военных от ПИК Вагнера в районе Бахмута, вероятно, сокращает влияние Евгения Пригожина.

Между тем, глава российского генштаба Валерий Герасимов и минобороны приложили усилия по профессионализации армии, что в случае успеха приведет к маргинализации параллельных военных формирований, таких как ПВК Вагнера, говорится в отчете ISW.

Сам же Пригожин чувствует, что его пытаются "отстранить" от войны в Украине. Поэтому он начинает "бросаться" на националистическую "фракцию ветеранов" и лично бывшего полевого командира самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), резко критикующего российское военное командование.

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