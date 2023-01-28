Об этом в эфире телемарафона сообщил главный сержант танкового батальона ВСУ Максим Бутолин. По его словам, на Бахмутском направлении враг увеличил применение авиации.

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Вагнеровцы отошли с позиций

Бутолин рассказал, что вблизи Бахмута нет зековской армии Пригожина.

Вблизи Бахмута нет ЧВК "Вагнера", они немного сместились,

– говорит военный.

Он также добавил, что на их позиции пришли недавно мобилизованные россияне. Несмотря на это, интенсивность боев не угасает.

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Сержант говорит, что на Бахмутском направлении изменился состав врага и его действия. Вероятно, это изменение бойцов связано с подготовкой к новому наступлению России на Востоке.

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