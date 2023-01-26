Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. в эфире телемарафона.
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Ситуация существенно обострилась. С Юга на Центр области. Если раньше было, собственно и остается Бахмутское направление, то сейчас очень жарко в Авдеевке,
– сообщил Павел Кириленко.
По его словам, на момент эфира около 17:00 оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку. Кроме того, враг много раз обстрелял сегодня и Угледарскую общину.
Угледар и Авдеевка под огнем врага
Как следствие, погиб один человек, еще двое получили ранения. В Очеретинской общине в результате обстрелов россиян погибли двое жителей.
Фактически по всей линии фронта идет обострение Юга и Севера, но враг не имея возможности пройти обороны и несет существенные потери в живой силе и бронированной технике,
– подчеркнул Кириленко.
Руководитель ОВА добавил, что потому враг применяет тактику выжженной земли. Так, РСЗО работает по всем населенным пунктам по линии фронта: Авдеевка, Угледарская общин, Бахмут, Торецкая.
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Кратко о ситуации на Востоке
- В Минобороны сегодня сообщили, что враг усилил давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил, что это промежуточная цель, а дальше противник хочет прорвать оборону и двигаться, чтобы захватить всю Донецкую область,
- 25 января ВСУ официально отошли от Соледара в Донецкой области, чтобы сохранить жизнь личного состава Силы обороны отошли на заранее подготовленные позиции, вблизи города продолжаются бои.
- В ВСУ также отметили, что не собираются отходить от Бахмута. Оборона города-крепости продолжается!