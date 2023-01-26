Цель врага – найти слабое место и истощить оборону наших отважных воинов. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Зачем россиянам Угледар
Череватый сообщил, что постоянные атаки оккупантов сосредоточены на том, чтобы прорвать оборону Вооруженных Сил Украины и двигаться дальше. В первую очередь в районе Угледара, а также Бахмута.
Это промежуточная цель, а дальше прорвать (оборону – 24 Канал) и двигаться, чтобы захватить всю Донецкую область,
– подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.
По его словам, после того, как российским захватчикам не удалось полностью захватить территорию Украины, как они считали за несколько недель, их военно-политическое руководство неоднократно меняло цели оккупантов. Одной из них было так называемое "освобождение" квазиреспублик Донецкой и Луганской областей.
Череватый прокомментировал ситуацию в районе Угледара: смотрите видео
"Понятно, что мы с этим не согласились и, освободив тот же Лиман и Херсон, показали, что так будет с другими населенными пунктами, которые по международному праву принадлежат Украине", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Так, за прошедшие сутки, 25 января, ВСУ удалось превратить в металлолом немало вражеской авиации. А именно: 2 самолета Су-25, вертолет Ка-52 "Аллигатор", 4 беспилотника типа "Орлан-10", а также один – типа "Суперкам".
- ВСУ официально вышли из города Соледар, что в Донецкой области. Украинские Силы обороны отошли, чтобы сохранить жизнь личного состава. Сергей Череватый рассказал, что украинские силы организованно вышли из Соледара и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.
- При этом он отметил, что в районе Соледара и дальше идут жестокие бои. Только за минувшие сутки в районе Соледара было 85 обстрелов и 8 боевых столкновений. Кроме того, Бахмутское направление продолжает оставаться одной из самых горячих точек фронта.