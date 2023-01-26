Цель врага – найти слабое место и истощить оборону наших отважных воинов. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Зачем россиянам Угледар

Череватый сообщил, что постоянные атаки оккупантов сосредоточены на том, чтобы прорвать оборону Вооруженных Сил Украины и двигаться дальше. В первую очередь в районе Угледара, а также Бахмута.

Это промежуточная цель, а дальше прорвать (оборону – 24 Канал) и двигаться, чтобы захватить всю Донецкую область,

– подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, после того, как российским захватчикам не удалось полностью захватить территорию Украины, как они считали за несколько недель, их военно-политическое руководство неоднократно меняло цели оккупантов. Одной из них было так называемое "освобождение" квазиреспублик Донецкой и Луганской областей.

Череватый прокомментировал ситуацию в районе Угледара: смотрите видео

"Понятно, что мы с этим не согласились и, освободив тот же Лиман и Херсон, показали, что так будет с другими населенными пунктами, которые по международному праву принадлежат Украине", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.

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