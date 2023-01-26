Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщили, что украинские силы организованно вышли из Соледара и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

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Украинские военные вышли из Соледара под прикрытием

Он подчеркнул, что украинские воины вышли не хаотично, а организованно, под прикрытием и максимально скрытно.

Не было никакой паники, не было никакого бегства, не было никакого окружения. Не было массового взятия в плен,

– сказал Череватый.

При этом он отметил, что в районе Соледара в дальнейшем идут жестокие бои. Только за минувшие сутки в районе Соледара было 85 обстрелов и 8 боевых столкновений.

Бахмутское направление остается одной из самых горячих точек фронта. Постоянно ведутся бои вблизи Соледара в таких населенных пунктах: Спорное, Верхнекаменское, Раздолевка, Бахмут, Благодатное, Клещиевка.

Череватый подчеркнул, что наши воины держат удар врага и выровняли линию обороны. За предыдущие сутки на Бахмутском направлении россияне нанесли 199 обстрелов из разных типов вооружения.

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