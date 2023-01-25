Об этом для 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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"Украинское командование отработало совершенно правильно. Защитники отработали героически. Конечно, были потери и в технике, и в людях. Однако россияне забрасывали этот Соледар мясом. Они уложили там тысячи жизней. В полях вокруг Соледара и Бахмута огромное количество трупов", – сказал Сазонов.

Отступили на подготовленные позиции

По словам военного, оккупанты наступали дорогой ценой и не разбили украинцев, не окружили. Захватчики положили там все, что могли.

В какой-то момент командование приняло решение, что удерживать маленький кусок территории нецелесообразно с точки зрения наших потерь. Мы осторожно отступили на подготовленные позиции, – рассказал Сазонов.

Он отметил, что захватчики и дальше могут наступать, пока у них не закончатся люди. По мнению Сазонова, техника у врага уже заканчивается.

Победит тот, кто сохранит армию

Сазонов рассказал, что Украина придерживается мобильной обороны. По его словам, ВСУ изначально применяют эту тактику, поскольку нельзя получить в результате Дебальцево или Иловайский котел.

"Отбили и уничтожили 2 мощные группировки врага под Лисичанском и отошли. Здесь тоже разбили и отошли. У россиян рано или поздно заканчиваются силы, и мы переходим в наступление. Кто сохранил свою армию до нужного момента, тот и победил. Украина это прекрасно понимает. Россияне же наступают огромным количеством и умирают", – добавил Сазонов.

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