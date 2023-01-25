Про це для 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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"Українське командування відпрацювало абсолютно правильно. Захисники відпрацювали героїчно. Звісно, були втрати і в техніці, і в людях. Проте росіяни закидали цей Соледар м'ясом. Вони поклали там тисячі життів. У полях навколо Соледара й Бахмута величезна кількість трупів", – сказав Сазонов.

Відступили на підготовлені позиції

За словами військового, окупанти наступали дорогою ціною і не розбили українців, не оточили. Натомість загарбники поклали там все, що могли.

У якийсь момент командування ухвалило рішення, що утримувати маленький шматок території недоцільно з точки зору наших втрат. Ми обережно відступили на підготовлені позиції, – розповів Сазонов.

Він зазначив, що загарбники й далі можуть наступати, поки у них не закінчиться кількість людей. На думку Сазонова, техніка у ворога вже значно закінчується.

Переможе той, хто збереже армію

Сазонов розповів, що Україна дотримується мобільної оборони. За його словами, ЗСУ з самого початку застосовують цю тактику, оскільки не можна отримати в результаті Дебальцеве чи Іловайський котел.

"Відбили й знищили 2 потужних угруповання ворога під Лисичанськом і відійшли. Тут теж розбили й відійшли. В росіян рано чи пізно закінчуються сили й ми переходимо в наступ. Хто зберіг свою армію до потрібного моменту, то той і переміг. Україна це чудово розуміє. Росіяни ж наступають величезними кількостями і помирають", – додав Сазонов.

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