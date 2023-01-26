Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомили, що українські сили організовано вийшли із Соледара та зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.
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Українські військові вийшли із Соледара під прикриттям
Він наголосив, що українські воїни вийшли не хаотично, а організовано, під прикриттям і максимально скритно.
Не було ніякої паніки, не було ніякої втечі, не було ніякого оточення. Не було масового взяття у полон,
– сказав Череватий.
При цьому він зазначив, що в районі Соледара надалі точаться жорстокі бої. Тільки за минулу добу в районі Соледара було 85 обстрілів і 8 бойових зіткнень.
Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту. Постійно точаться бої поблизу Соледара в таких населених пунктах: Спірне, Верхньокам'янське, Роздолівка, Бахмут, Благодатне, Кліщіївка.
Череватий наголосив, що наші воїни тримають удар ворога та вирівняли лінію оборони. За попередню добу на Бахмутському напрямку росіяни завдали 199 обстрілів з різних типів озброєння.
Що відомо про відхід Сил оборони із Соледара
- В останні кілька тижнів довкола Соледара точилися запеклі та кровопролитні бої. Росіяни наступали надзвичайно великими силами, попри значні втрати.
- 25 січня стало відомо, що Сили оборони офіційно відійшли від Соледара, щоб зберегти життя особового складу. За словами Череватого, ворог зазнав величезних втрат в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора у двох чеченських війнах.
- Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов заявив, що вихід із Соледара не матиме серйозних наслідків. Він підкреслив, що утримувати маленький шматок території недоцільно з точки зору наших втрат.
- У ЗСУ інформували, що наші воїни тримають окупантів біля Соледара та Бахмута під вогневим контролем і виснажують ресурси та ініціативи загарбників.