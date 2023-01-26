Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомили, що українські сили організовано вийшли із Соледара та зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

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Українські військові вийшли із Соледара під прикриттям

Він наголосив, що українські воїни вийшли не хаотично, а організовано, під прикриттям і максимально скритно.

Не було ніякої паніки, не було ніякої втечі, не було ніякого оточення. Не було масового взяття у полон,

– сказав Череватий.

При цьому він зазначив, що в районі Соледара надалі точаться жорстокі бої. Тільки за минулу добу в районі Соледара було 85 обстрілів і 8 бойових зіткнень.

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту. Постійно точаться бої поблизу Соледара в таких населених пунктах: Спірне, Верхньокам'янське, Роздолівка, Бахмут, Благодатне, Кліщіївка.

Череватий наголосив, що наші воїни тримають удар ворога та вирівняли лінію оборони. За попередню добу на Бахмутському напрямку росіяни завдали 199 обстрілів з різних типів озброєння.

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