Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

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Ситуація суттєво загострилась. З Півдня на Центр області. Якщо раніше був, власне і залишається Бахмутський напрямок, то зараз дуже гаряче в Авдіївці,

– повідомив Павло Кириленко.

За його словами, на момент ефіру, близько 17:00 окупанти в черговий раз обстріляли Авдіївку. Крім того, ворог багато разів обстріляв сьогодні й Вугледарську громаду.

Вугледар та Авдіївка під вогнем ворога

Як наслідок, загинула одна людина, ще двоє – отримали поранення. В Очеретинській громаді внаслідок обстрілів росіян загинуло двоє жителів.

Фактично по всій лінії фронту іде загострення Півдня і Півночі, але ворог не маючи можливості пройти оборони і зазнає суттєвих втрат у живій силі і броньованій техніці,

– наголосив Кириленко.

Керівник ОВА додав, що потому ворог застосовує тактику випаленої землі. Так, РСЗВ працює по усім населеним пунктам по лінії фронту: Авдіївка, Вугледарська громад, Бахмут, Торецька.

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Коротко про ситуацію на Сході

У Міноборони сьогодні повідомили, що ворог посилив тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив, що це проміжна ціль, а далі противник хоче прорвати оборону та рухатися, щоб захопити всю Донецьку область,

25 січня ЗСУ офіційно відійшли від Соледара на Донеччині, щоб зберегти життя особового складу. Сили оборони відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, поблизу міста все ще продовжуються бої.

У ЗСУ також наголосили, що не збираються відходити від Бахмута. Оборона міста-фортеці триває!

Важливо! Загарбники обстріляли вдень Вугледар та зірвали евакуацію місцевих жителів. Люди так і не вдалось виїхати з міста.