Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
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Ситуація суттєво загострилась. З Півдня на Центр області. Якщо раніше був, власне і залишається Бахмутський напрямок, то зараз дуже гаряче в Авдіївці,
– повідомив Павло Кириленко.
За його словами, на момент ефіру, близько 17:00 окупанти в черговий раз обстріляли Авдіївку. Крім того, ворог багато разів обстріляв сьогодні й Вугледарську громаду.
Вугледар та Авдіївка під вогнем ворога
Як наслідок, загинула одна людина, ще двоє – отримали поранення. В Очеретинській громаді внаслідок обстрілів росіян загинуло двоє жителів.
Фактично по всій лінії фронту іде загострення Півдня і Півночі, але ворог не маючи можливості пройти оборони і зазнає суттєвих втрат у живій силі і броньованій техніці,
– наголосив Кириленко.
Керівник ОВА додав, що потому ворог застосовує тактику випаленої землі. Так, РСЗВ працює по усім населеним пунктам по лінії фронту: Авдіївка, Вугледарська громад, Бахмут, Торецька.
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Коротко про ситуацію на Сході
- У Міноборони сьогодні повідомили, що ворог посилив тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
- Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив, що це проміжна ціль, а далі противник хоче прорвати оборону та рухатися, щоб захопити всю Донецьку область,
- 25 січня ЗСУ офіційно відійшли від Соледара на Донеччині, щоб зберегти життя особового складу. Сили оборони відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, поблизу міста все ще продовжуються бої.
- У ЗСУ також наголосили, що не збираються відходити від Бахмута. Оборона міста-фортеці триває!