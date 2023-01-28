Про це в ефірі телемарафону повідомив головний сержант танкового батальйону ЗСУ Максим Бутолін. За його словами, на Бахмутському напрямку ворог збільшив застосування авіації.
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Вагнерівці відійшли з позицій
Бутолін розповів, що поблизу Бахмута наразі немає зеківської армії Пригожина.
Поблизу Бахмута немає ПВК "Вагнера", вони трішки змістились,
– каже військовий.
Він також додав, що на їхні позиції прийшли нещодавно мобілізовані росіяни. Попри це, інтенсивність боїв не згасає.
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Сержант каже, що на Бахмутському напрямку зараз змінився склад ворога та його дії. Ймовірно, ця зміна бійців пов'язана з підготовкою до нового наступу Росії на Сході.
Ситуація у Бахмуті: головне
- 26 січня поблизу Бахмута бійці Нацгвардії вдарили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1". Одночасно здійснили 2 пуски ракет по гелікоптерах Мі-24. Відтак один з них знешкодили, інший – вразили.
- На Донеччині значно загострилась ситуація, ворог посилив обстріл з Півдня. Під постійними обстрілами селища Вугледарської громади, Авдіївка та Бахмут.
- Зазначимо, ворог не відмовився від своїх планів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля кидає для наступу на Бахмутському напрямку.
- У ЗСУ також наголосили, що не збираються відходити від Бахмута. Оборона міста-фортеці триває