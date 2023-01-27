Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, українські військові відійшли на нові рубежі оборони поблизу Соледара. І в російських окупантів тепер нове-старе завдання – все починати спочатку і заново штурмувати нові укріплення.

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В Бахмуті так само, як і поблизу Соледара, ситуація більш-менш стабілізована. Упродовж минулої доби не було ніяких просувань у ворога на цьому напрямку.

Бахмут доволі добре укріплений. Можемо утримувати його набагато довше. Все залежатиме від постачання і забезпечення наших військ,

– зауважив Жданов.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Американський Інститут вивчення війни припускає, що ЗСУ відновили контрнаступ в напрямку Кремінної Луганської області. Як підкреслив Жданов, з цього напрямку наразі дуже мало інформації. Але були дані, що певні українські групи вже були неподалік від Кремінної.

Утім, не варто стверджувати, що Кремінна от-от буде звільнена. Там тривають напружені бої.

Ми там крок за кроком наближаємося в бік Кремінної. І перекидання російських десантників на цю ділянку не врятувало ситуацію для окупантів. Бої тривають. Там переважно ліси та лісосмуги. Бої йдуть за кожну лісосмугу,

– зазначив Жданов.

Крім того, деякі новини є і з Запорізького напрямку. Окупанти не йдуть там у наступ, але намагаються "намацати" українську оборону. Жданов вважає, що у такий спосіб загарбники хочуть, щоб ЗСУ перекинули деякі війська з-під Бахмутського та Авдіївського напрямку на Запорізький або ж використали резерви.

Жданов розповів про ситуацію на фронті

Чому білоруси опинилися на Запоріжжі

25 січня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що в тимчасово окупованій Кирилівці зауважили військових з білоруськими шевронами.

Як пояснив Жданов, ще кілька тижнів тому українська розвідка повідомляла, що окупанти активно вербують білорусів у приватні військові компанії. Робота триває як серед цивільних, так і серед чинних військових.

Втрати російських загарбників