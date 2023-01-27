Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, українські військові відійшли на нові рубежі оборони поблизу Соледара. І в російських окупантів тепер нове-старе завдання – все починати спочатку і заново штурмувати нові укріплення.
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В Бахмуті так само, як і поблизу Соледара, ситуація більш-менш стабілізована. Упродовж минулої доби не було ніяких просувань у ворога на цьому напрямку.
Бахмут доволі добре укріплений. Можемо утримувати його набагато довше. Все залежатиме від постачання і забезпечення наших військ,
– зауважив Жданов.
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Американський Інститут вивчення війни припускає, що ЗСУ відновили контрнаступ в напрямку Кремінної Луганської області. Як підкреслив Жданов, з цього напрямку наразі дуже мало інформації. Але були дані, що певні українські групи вже були неподалік від Кремінної.
Утім, не варто стверджувати, що Кремінна от-от буде звільнена. Там тривають напружені бої.
Ми там крок за кроком наближаємося в бік Кремінної. І перекидання російських десантників на цю ділянку не врятувало ситуацію для окупантів. Бої тривають. Там переважно ліси та лісосмуги. Бої йдуть за кожну лісосмугу,
– зазначив Жданов.
Крім того, деякі новини є і з Запорізького напрямку. Окупанти не йдуть там у наступ, але намагаються "намацати" українську оборону. Жданов вважає, що у такий спосіб загарбники хочуть, щоб ЗСУ перекинули деякі війська з-під Бахмутського та Авдіївського напрямку на Запорізький або ж використали резерви.
Жданов розповів про ситуацію на фронті
Чому білоруси опинилися на Запоріжжі
25 січня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що в тимчасово окупованій Кирилівці зауважили військових з білоруськими шевронами.
Як пояснив Жданов, ще кілька тижнів тому українська розвідка повідомляла, що окупанти активно вербують білорусів у приватні військові компанії. Робота триває як серед цивільних, так і серед чинних військових.
Втрати російських загарбників
- З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували вже 124 710 російських окупантів. Такі дані наводить Генштаб станом на 27 січня.
- Упродовж останньої доби, 26 січня, українські військові мінуснули 850 окупантів.
- Також російські окупанти вже втратили 3182 танки, 6340 бойових броньованих машин, 2180 артилерійських систем, 452 РСЗВ, 221 засобів ППО тощо.