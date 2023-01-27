Лише упродовж останньої доби наші захисники мінуснули 124 710 російських окупантів. У Генштабі уточнили, що втрати ворога можуть бути значно більшими, оскільки через інтенсивність боїв складно вести точний підрахунок.
До теми Росія напівофіційно вступила у війну, – ексспівробітник КДБ пояснив роль Герасимова у війні
Втрати росіян станом на 27 січня
- танків – 3182 (+7);
- бойових броньованих машин – 6340 (+6);
- артилерійських систем – 2180 (+11);
- РСЗВ – 452 (+0);
- засоби ППО – 221 (+1);
- літаків – 292 (+0);
- гелікоптерів – 283 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33);
- крилаті ракети – 796 (+47);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15);
- спеціальна техніка – 199 (+4).
Актуальні втрати ворога станом на 27 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини щодо втрат росіян: коротко
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Росія використовує мобільні крематорії, щоб приховати втрати. За даними нашої розвідки, в тилу передових позицій загарбників постійно переміщаються орієнтовно 5 таких крематоріїв.
- Аналізуючи штурм Соледара, американський політик та депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін назвав такі дії смертною карою по-російськи. Адже власник вагнерівців Пригожин систематично посилав в'язнів на смерть.
- Після бавовни в окупантів у новорічну ніч в Макіївці ЗМІ встановили імена 90 загиблих росіян. Наймолодшому з них було 22 роки, найстаршому – 48 років. Детальніше про це читайте за посиланням.