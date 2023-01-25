РосЗМІ встановили особи понад 90 військових, які загинули на Донеччині. Про це інформує 24 Канал.

До теми 12 КамАЗів і 610 загиблих: окупанти самі підтверджують шалені втрати мобілізованих в Макіївці

Хто загинув у Макіївці

Так, відомо про 92 військових, які загинули в Макіївці. Однак пропагандисти кажуть, що цей список може бути більшим.

Як виявилось, більшість загиблих загарбників – це мобілізовані із Самарської області. Наймолодшому з них було 22 роки, найстаршому – 48 років.

ЗМІ зазначили, що доля 15 окупантів, які загинули у Макіївці, досі невідома. У кількох сімей взяли матеріал ДНК, щоб знайти збіги з загиблими під час обстрілу.

Списки імен загиблих окупантів у Макіївці / росЗМІ

Удар ЗСУ по окупантах у Макіївці: все, що відомо