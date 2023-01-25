РосЗМІ встановили особи понад 90 військових, які загинули на Донеччині. Про це інформує 24 Канал.
До теми 12 КамАЗів і 610 загиблих: окупанти самі підтверджують шалені втрати мобілізованих в Макіївці
Хто загинув у Макіївці
Так, відомо про 92 військових, які загинули в Макіївці. Однак пропагандисти кажуть, що цей список може бути більшим.
Як виявилось, більшість загиблих загарбників – це мобілізовані із Самарської області. Наймолодшому з них було 22 роки, найстаршому – 48 років.
ЗМІ зазначили, що доля 15 окупантів, які загинули у Макіївці, досі невідома. У кількох сімей взяли матеріал ДНК, щоб знайти збіги з загиблими під час обстрілу.
Списки імен загиблих окупантів у Макіївці / росЗМІ
Удар ЗСУ по окупантах у Макіївці: все, що відомо
- У ніч на 1 січня ЗСУ завдали ракетного удару по ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці.
- Генштаб ЗСУ підтвердив удар та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів.
- За різними даними, внаслідок удару близько 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення. Однак Росія спершу заявила лише про 63 загиблих.
- В ISW назвали імовірні причини удару. Причиною масової гибелі російських солдатів на війні – є необдумані дії командування.
- До речі, у мережі оприлюднили фото загарбників до "бавовни" у Макіївці. На опублікованому знімку можна побачити, що усміхнені окупанти накрили стіл для святкування Нового року. Але згодом їх застала "бавовна" і посміхатися солдати більше не змогли.
- Керівництво так званого МВС квазіреспубліки на Донбасі провело службову нараду про наслідки атаки. В ході обговорення ухвалили рішення про визначення "винних" в інциденті з показовим покаранням.
- Так, керівництво знайшло "цапів-відбувайлів", буцімто винних в ударі по Макіївці. Ними виступили – заступник начальника РОВД Макіївки та 7 "народних міліціонерів".
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що дружини російських мобілізованих після удару по Макіївці просять прибрати чоловіків із лінії фронту в Україні. За його словами, найкращим варіантом для армії Росії буде скинути із влади Владіміра Путіна.