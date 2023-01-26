Велику частину з них складають найманці ПВК "Вагнера". Про це 24 Каналу розповів американський політик, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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За даними Білого дому, наразі в Україні перебувають приблизно 50 тисяч вагнерівців. Понад 90% з них – це в'язні, яких власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин завербував у російських тюрмах.

Саме колишніх ув'язнених Пригожин використовував як одну з основних штурмових сил для атак на місто Соледар на Донеччині.

"Пригожинські війська довго не живуть"

Як зазначив Рашкін, важко пояснити, якою метою керувався власник ПВК "Вагнера", систематично посилаючи в'язнів на смерть.

Це такий собі російський варіант смертної кари. Саме це практично й відбулося (під Соледаром – 24 Канал),

– сказав політик.

Він додав, що ПВК "Вагнера" зазнає чи не найбільших втрат на полі бою в Україні.

"Пригожинські війська довго не живуть. Це не кадирівці. Строк життя цих колишніх в'язнів на фронті набагато коротший, ніж в інших росіян, які не входять до цієї ПВК", – зазначив Рашкін.

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"Цікава порада" колишнім в'язням

Депутат окружних зборів округу Рок нагадав, що лише одиницям із колишніх в'язнів вдалося вижити і повернутися в Росію. Цих людей навіть відпустили, принаймні якщо вірити російському пропагандистському телебаченню.

Як зазначив Рашкін, по російському телебаченню показали відеоролик, на якому Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – з них зняли всі судимості.

"На цьому ролику кількох ув'язнених відпускають. І що їм кажуть? Їм не говорять: "Живіть і не порушуйте закон". Їм кажуть: "Не попадайтеся!". Цікава порада", – зауважив американських політик.

У цивілізованих країнах дбають про ветеранів війни

За словами Рашкіна, війна – це жах, який породжує ветеранів, травмованих подіями на полі бою. Наприклад, велика кількість ветеранів війни є у США.

Американський політик зауважив, що у нормальних країнах дбають про таких людей, зокрема й опікуються їхнім психологічним станом.

Якщо цими людьми не займатися і не допомагати їм, вони можуть стати великим кримінальним злом для країни. Адже ці люди втратили страх і пережили такі жахи, які неможливо уявити,

– сказав Рашкін.

На цьому тлі навіть важко уявити, що чекає на Росію, де ніхто не буде перейматися людьми, які повернулися з війни, а тим паче – колишніми злочинцями.

ПВК "Вагнера" воює в Україні: коротко