Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він зазначив, що ставлення до вагнерівців з боку командирів було антилюдське. Але зараз замість них під Бахмут перекинули кадрових російських військових.

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Ставились до людей, як до патронів

За його словами, кістяк вагнерівців складається з військових авантюристів, потім зеків і нещасних, які повелися на російську пропаганду.

Їх використовували у зовсім антилюдський спосіб і посилали на мінні загородження і не говорили, з якою метою. А робили це для того, щоб їхніми тілами розмінувати місцевість,

– розповів він.

Кузик наголосив, що вагнерівців також посилали на штурм, щоб з'ясувати де наші вогневі позиції. В лобові атаки йшли менш підготовлені, а більш підготовлені групи у цей час заходили з флангів. Штурмів було 7 – 10 у світлий час, і 5 – 6 вночі. Атакували майже нон-стоп.

"Для них люди – це расходняк. Менш підготовлену категорію бійців вони не те що не поважали, а ставились до них, як до патронів чи як до палива для машин. Серед вагнерівців немає побратимства. А ставлення до людей командирів – скотське", – зазначив він.

Нелюдська манера ведення війни

Командир батальйону зауважив, що полонені вагнерівці розповідали про реальні загороджувальні загони. За здачу позицій і невиконання наказу – розстріл. Напередодні видачі зарплати їх відправляли в лобові штурми, щоб їх максимально повбивало і менше виплатити зарплат.

"Хоча ми не обтяжені симпатією чи переживаннями за вагнерівців, нам завдавало багато проблем і велика динаміка штурмів, і їхня нелюдська манера ведення війни. Коли позицію захищає 3 – 4 українських військових, а на них 10 раз виходить по 20 "вагнеров", інколи на позиціях патрони закінчувались, не говорячи вже про інші засоби", – згадав Кузик.

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Втрати були непорівнянні поставленим завданням

Він розповів, що разом з побратимами був свідком такої ситуації.

До знищеного бійця підлазить другий. Ми не стали його знищувати, думали він допомогу тому надасть. А він стягнув з нього теплі речі і одразу на себе натягнув. У них один до одного скотське ставлення, а не тільки їхніх командирів до підлеглих,

– наголосив він.

За словами Кузика, така шалена тактика середньовіччя давала результати. Їхні втрати були непорівнянні поставленим завданням.

"Щоб взяти три хати в селі вони сотні бійців клали", – зауважив він.

Командир батальйону "Свобода" підкреслив, що підрозділи вагнерівців, які працювали по їхній ділянці, були знищені і закінчились. Тому зараз тактика в окупантів більш продумана і виважена. Вони працюють по воєнному.

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