Про це повідомила голова російської правозахисної організації "Росія за ґратами" Ольга Романова. 23 січня вона заявила, що з 50 тисяч завербованих в'язнів, лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні.

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Решта вагнерівців або загинули, або втекли

Романова додала, що причиною такого явища стали величезні втрати ПВК "Вагнера" і високий рівень дезертирства. За її словами, вагнерівці "зі страшною силою" почали втікати ще восени. При чому, багато з них бігли назад до Росії, взявши з собою зброю.

Романова також припустила, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який "обіцяв Путіну виграти війну", не веде статистики про зниклих ув'язнених, а записує усіх до списку загиблих. Про це свідчать ситуації, коли ПВК "Вагнера" повертає родичам ув'язнених порожні труни.

Американські аналітики не змогли підтвердити ці цифри, хоча зазначають, що вони є вони є дуже ймовірними.

Оскільки модель, яку Пригожин використовує у війні в Україні, посилаючи велику кількість в'язнів у наступ, призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства.

"Небесна тисяча" Пригожина

Центр національного спротиву розповів історію одного з вагнерівців, якому пощастило потрапити в український полон. Найманець Євгеній Сізов, який добровільно приїхав вбивати українців, аби не сидіти у в'язниці, розповів про втрати побратимів та свої відчуття від "поїздки" в Україну.

Сізов зазначив, що до війни він сидів у в'язниці за крадіжку. До слова, у свої 26 років це було вже друге ув'язнення для окупанта. Пригожин завербував в'язня у серпні 2022 року, а нещодавно підрозділ загарбника було розбито.

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Пригожин розповідає своїм підлеглим, що в Україні вони воюють з американцями та нацистами. Тож, як наслідок, в'язні добровільно погоджуються вбивати українців, проте насправді на передовій їх використовують як гарматне м'ясо.

За словами Сізова, з тисячі тих, хто першим приїхав до України, боєздатними залишились кілька десятків. Інші або загинули, або в полоні, або втратили кінцівки.

Найбільш цинічним актом російської пропаганди є те, що вагнерівці дозволяють називати своїх загиблих побратимів "небесною тисячею".