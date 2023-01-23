Хоч Мєдвєдєв попросив політичного притулку, його можуть депортувати. Натомість російська правозахисна група вимагає цього не робити, бо тоді йому загрожує "жорстоке вбивство та смерть".

До теми Екскомандир ПВК "Вагнера" втік у Норвегію і хоче свідчити проти Пригожина

Що відомо про затримання Мєдвєдєва

Російська група, яка займається захистом прав ув'язнених і підтримує контакти з Медведєвим, повідомила, що 22 січня його затримали та одягли наручники.

Співробітники служби безпеки Норвегії схопили Медведєва на віллі, де його охороняли. Після цього його доставили до центру утримання іноземних громадян з метою подальшої депортації

Норвезька влада не підтвердила жодних планів щодо його депортації. Поліція також поки не коментує ситуацію.

Він затриманий, і ми розглядаємо питання щодо того, чи домагатися рішення суду про інтернування,

– сказала адвокатка по лінії поліції Ліне Ісаксен.

Вона відмовилась надати додаткові подробиці.

Чому екскомандир вагнерівців втік

З російського Мурманська до Норвегії втік колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону "Вагнера" Андрій Медведєв. Він приїхав до Осло і заявив, що готовий дати покази проти голови ПВК Євгена Пригожина.

Він скаржився на жорстокість ПВК "Вагнера", а також закликав ФСБ провести перевірку найманців, Пригожина і притягнути до відповідальності саму компанію. Після цього, за його словами, служба безпеки "Вагнера" почала його шукати, підключаючи до розшуку ФСБ та МВС. Медведєва погрожували вбити кувалдою, як раніше Нужина.

Правозахисна група теж заявила, що після депортації Медведєву загрожує "жорстоке вбивство та смерть".

Ми не вибілюємо Медведєва. Він зробив багато поганих речей у своєму житті. Але він побачив світло, він це усвідомив, він готовий і бажає співпрацювати зі світом, з міжнародним розслідуванням і владою Норвегії, він хоче жити і давати свідчення проти ПВК "Вагнера" та його засновника Євгена Пригожина,

– сказала правозахисна група.

Що відомо про Андрія Мєдвєдєва