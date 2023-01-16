Не витримав такої служби й колишній командир кремлівської ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв. Однак оскільки вийти з такої організації не так просто – втік до Норвегії.

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Контракт з ПВК та реалії служби

Як повідомив російський правозахисний проєкт, чоловік підписав контракт після початку повномасштабного вторгнення Росії, у липні 2022 року. Він став командиром 1-го відділення 4-го взводу 7-го штурмового загону ПВК.

Однак служба для нього виявилася не такою вже й прекрасною. Зокрема – через товаришів по службі. Так, під час неї він став свідком звірського поводження з самими ж росіянами з боку ПВК.

За ці місяці Медведєв став очевидцем і свідком багатьох страт і позасудових розправ з боку служби безпеки Євгенія Пригожина, які ті чинили щодо "відмовників" — тих, хто відмовлявся воювати проти українців і хто хотів залишити лави цієї нібито добровільної організації, яка де-факто змушує росіян воювати проти України під загрозою розстрілу,

– розповіли у проєкті.

У відео проєкту екскомандир поскаржився також на:

вбивства найманців своїми ж,

масове надходження засуджених для поповнення втрат окупантів,

"тупі накази",

використання найманців як гарматного м’яса,

образи,

побиття.

Також Медведєв нарікав й на "раптово" нечесне поводження начальства щодо тривалості служби. За його словами, підписаний контракт мав діяти чотири місяці. Однак без відома росіянина його продовжували щонайменше двічі: спершу до шести, а потім до восьми місяців служби.

Втеча до Норвегії

Однак Андрій Медведєв вирішив не чекати, поки Пригожин відпустить його на волю або поки пристрелять свої ж, та через чотири місяці покинув позиції вагнеровців. Однак зробити це лише за своїм бажанням – ризиковане діло.

Так, після одностороннього "розриву контракту" Пригожин і його служба безпеки ПВК намагалися зловити ексвагнерівця. Тож щоб уникнути позасудової розправи та "фірмової кари" із застосуванням кувалди, Андрій Медведєв та його товариш звернулися до правозахисного проєкту.

Уже в грудні він втік до Норвегії, де запросив політичний притулок. Тікав же він з Росії, нелегально перетинаючи кордон під гавкіт сторожових псів та постріли в спину від співробітників прикордонної служби ФСБ.

Тепер екскомандир, якого розмістили в центрі для порушників міграційного законодавства в Осло, готовий свідчити проти Євгенія Пригожина та ПВК "Вагнера".

Вперше з Росії до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної організації "Вагнер", який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина, причетного до вбивств тисяч українців та росіян,

– зазначили у проєкті.

Тож ці свідчення Андрія Медведєва можуть бути використані у справі проти олігарха і ПВК.