Не выдержал такой службы и бывший командир кремлевского ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев. Однако, поскольку выйти из такой организации не так просто – бежал в Норвегию.

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Контракт с ЧВК и реалии службы

Как сообщил российский правозащитный проект, мужчина подписал контракт после начала полномасштабного вторжения России в июле 2022 года. Он стал командиром 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК.

Однако служба для него оказалась не такой уж прекрасной. В частности – через сослуживцев. Так, во время нее он стал свидетелем зверского обращения с самими же россиянами со стороны ЧВК.

За эти месяцы Медведев стал очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Евгения Пригожина, которые те совершали в отношении "отказников" — тех, кто отказывался воевать против украинцев и хотел оставить ряды этой якобы добровольной организации, которая де-факто заставляет россиян воевать против Украины под угрозой расстрела,

– рассказали в проекте.

В видеопроекте экс-командир пожаловался также на:

убийства наемников своими же,

массовое поступление осужденных для восполнения потерь оккупантов,

"тупые приказы",

использование наемников в качестве пушечного мяса,

оскорбления,

избиения.

Также Медведев сетовал и на "внезапно" нечестное поведение начальства по поводу продолжительности службы. По его словам, подписанный контракт должен был действовать четыре месяца. Однако без ведома россиянина его продолжали по меньшей мере дважды: сначала до шести, а затем до восьми месяцев службы.

Бегство в Норвегию

Однако Андрей Медведев решил не ждать, пока Пригожин отпустит его на свободу или пока пристрелят свои же, и через четыре месяца покинул позиции вагнеровцев. Однако сделать это только по своему желанию – рискованное дело.

Так, после одностороннего "разрыва контракта" Пригожин и его служба безопасности ЧВК пытались поймать экс-вагнеровца. Чтобы избежать внесудебной расправы и "фирменной кары" с применением кувалды, Андрей Медведев и его товарищ обратились к правозащитному проекту.

Уже в декабре он сбежал в Норвегию, где запросил политическое убежище. Бежал же он из России, нелегально пересекая границу под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников пограничной службы ФСБ.

Теперь экс-командир, разместившийся в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло, готов свидетельствовать против Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнера".

Впервые из России в Европу за все время от начала войны против Украины скрылся бывший командир одного из подразделений по существу террористической организации "Вагнер", который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян,

– отметили в проекте.

Эти показания Андрея Медведева могут быть использованы по делу против олигарха и ЧВК.