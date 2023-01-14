Об этом в эфире 24 Каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. Специалисты института убеждены, что Россия "забросает телами вагнеровцев линию фронта, чтобы сломать оборону ВСУ".

К теме Пригожин сражается не за Соледар, а за благосклонность Путина: в ISW заглянули в гадюшник Кремля

По словам Лисянского, Россия фактически уже признала, что будет финансировать временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей до 2026 года из федерального бюджета. Это большие средства, за которые уже начали соревноваться большие политические силы России. В частности, Евгений Пригожин хочет взять под контроль некоторые регионы.

Лисянский отметил, что политтехнолог Пригожина уже сейчас работает на временно оккупированной территории Луганской области по вопросам налаживания помощи раненым оккупантам.

Когда на фронте появились "вагнеровцы"

Эксперт акцентировал внимание на том, что ЧВК "Вагнера" не сразу появились на фронте. Сначала на Восточном направлении воевали принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.

Россияне их бросали в бой, а за ними шли регулярные части России, потому что они отказывались идти вперед,

– добавил спикер.

Когда мобилизационный человеческий ресурс России был потерян, заметил Лисянский, россияне начали учить "вагнеровцев", потому что подразделения регулярной армии России отказывались идти передовыми отрядами-смертниками.

"Фактически бросают в бой тех, кто не нужен Кремлю. Это страшно, сложно представить, но это так", – отметил специалист.

Лисянский о планах Евгения Пригожина: смотреть видео

План Путина относительно Пригожина

По данным Института стратегических исследований и безопасности, Пригожин готовится к политической жизни, чтобы в будущем он контролировал все радикальные силы. Согласно этому плану власть остается у нынешнего режима.

Вероятно, Путин будет его использовать для того, чтобы кого-то напугать или оказать на них влияние,

— добавил Лисянский.

Он описывает Пригожина как силовое крыло, соединенное с потенциалом Жириновского, как личность радикальную с плохой репутацией. Россия считает, если многие раненые вернутся с фронта, то на таких политиков будет спрос, отметил Лисянский.

Конфликты в России

Лисянский обратил внимание на то, что в России идет противостояние между Министерством обороны и Пригожиным за первенство на восточном фронте. Однако не стоит это воспринимать как внутренний конфликт, потому что в любой момент они могут объединиться, как уже делали ранее, и работать совместно против Украины, заметил спикер.

И ЧВК "Вагнера", и Министерство обороны России – это наши враги. Они друг с другом в наших интересах никогда не будут конфликтовать. Они могут делать разные заявления, но все равно это наши враги,

— заметил специалист.

Если между этими двумя силами у России будут конфликты, это сыграет на руку Украине, убежден Лисянский. Однако такие конфликты не смогут обусловить противостояние внутри враждебной страны. К распаду России скорее могут привести этнические конфликты, предположил говорящий.

Политика Евгения Пригожина: последнее