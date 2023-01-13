Однажды они уже заставили его поставить на место Евгения Пригожина, Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина. Об этом 24 Канала сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
К теме Публичное унижение Пригожина: почему Путин спас Шойгу с Герасимовым и начал топить Суровикина
Кстати, вскоре Пригожин вполне может погибнуть "смертью героя" при попытке взятия Соледара или Бахмута. И те же Сергей Шойгу и Валерий Герасимов с удовольствием за его гробом пронесут подушечки с его орденами и звездами героя России и квазиреспублик на Донбассе,
– заметил Пионтковский.
Произошло очень важное событие / Пропагандисты в шоке: смотрите видео
Путин потерпел серьезное поражение
Он отмечает, что впервые за 20 лет своей власти Путин потерпел серьезное аппаратное поражение. Надежда на то, что он сможет перевернуть ход войны назначением более ярких и молодых полководцев, тоже закончилась ничем. Диктатора заставили вернуться к старым лицам.
"Проиграл первый поединок – битву за Киев – вместе с Шойгу и Герасимовым, и будет капитулировать с ними же. Теперь они боятся Путина не так, как раньше", – говорит Пионтковский.
Это результат того военно-политического кризиса, который вспыхнул в Кремле в последние дни. Он очень неприятен для российского патриотического сознания. "Именно поэтому российские СМИ до сих пор не называют вещи своими именами – мы делаем это первыми", – подытожил публицист.
Шойгу и Герасимов "развели" Суровикина
- Как отмечает Михаил Шейтельман, Пригожин достал Суровикина из-под Герасимова и Шойгу и сделал параллельную структуру управления армией. Однако недавно Путин снял Суровикина с должности командующего российскими войсками в Украине.
- Так, вскоре его просто уволят, однако делать этого сразу нельзя. Дело в том, что только на Новый год его награждал лично Путин за какие-то подвиги в Украине. Теперь он один из трех заместителей Герасимова, а когда увольняют заместителя – никто из этого шума не делает.
- В то же время Суровикин остается командующим военно-космическими силами России. Ожидалось, что эта составляющая будет кошмарить украинцев и разрушать энергетическую инфраструктуру.
- По мнению политтехнолога, Шойгу и Герасимов могли просто "развести" Суровикина. Они – профессиональные аппаратчики. Вся история заняла два месяца. Суровикин сбежал из Херсона и не смог разрушить энергетику. Поэтому Владимиру Владимировичу подсказали: пора снимать с должности.
- "Языком 90-х, которые так любит Путин: "Его развели в темную и злили". Сам Суровикин не то чтобы на это подписывался. Если судить по результату, это мог быть "развод" со стороны Шойгу и Герасимова. Они разрешили Пригожину назначить Суровикина", – считает политтехнолог.